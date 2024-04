NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AngioDynamics von vor einem Jahr angefallen

Am 10.04.2023 wurden AngioDynamics-Anteile an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die AngioDynamics-Anteile bei 9,37 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 106,724 AngioDynamics-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 743,86 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Anteils am 09.04.2024 auf 6,97 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -25,61 Prozent.

Alle AngioDynamics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 260,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at