ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Rentabler ASML-Einstieg?
|
05.12.2025 10:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das ASML-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ASML-Anteile bei 711,50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,141 ASML-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.12.2025 auf 1 110,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,02 Prozent gesteigert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
28.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
21.11.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu ASML Holding NV NY Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|940,00
|-1,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.