NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in ASML-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das ASML-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ASML-Anteile bei 711,50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,141 ASML-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.12.2025 auf 1 110,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,02 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at