ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Lukrative ASML-Anlage?
|
28.11.2025 10:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden ASML-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ASML-Aktie 92,49 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ASML-Papier investiert hätte, befänden sich nun 108,120 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112 549,46 USD, da sich der Wert eines ASML-Anteils am 26.11.2025 auf 1 040,97 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 025,49 Prozent zugenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
