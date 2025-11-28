ASML Aktie

ASML für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative ASML-Anlage? 28.11.2025 10:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in ASML eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden ASML-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ASML-Aktie 92,49 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ASML-Papier investiert hätte, befänden sich nun 108,120 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112 549,46 USD, da sich der Wert eines ASML-Anteils am 26.11.2025 auf 1 040,97 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 025,49 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shsmehr Nachrichten