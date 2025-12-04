NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Ballard Power-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das Ballard Power-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,23 USD. Bei einem Ballard Power-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 520,021 Ballard Power-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.12.2025 gerechnet (2,67 USD), wäre das Investment nun 1 388,46 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 86,12 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Ballard Power belief sich zuletzt auf 818,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at