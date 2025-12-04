Ballard Power Aktie

Ballard Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ballard Power-Investmentbeispiel 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren verloren

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Ballard Power-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das Ballard Power-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,23 USD. Bei einem Ballard Power-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 520,021 Ballard Power-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.12.2025 gerechnet (2,67 USD), wäre das Investment nun 1 388,46 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 86,12 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Ballard Power belief sich zuletzt auf 818,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ballard Power Inc.mehr Nachrichten