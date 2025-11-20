NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ballard Power-Investment gewesen.

Die Ballard Power-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Ballard Power-Aktie an diesem Tag bei 1,28 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ballard Power-Papier investiert hätte, befänden sich nun 78,125 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 222,66 USD, da sich der Wert eines Ballard Power-Papiers am 19.11.2025 auf 2,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 122,66 Prozent vermehrt.

Der Ballard Power-Wert an der Börse wurde auf 867,74 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at