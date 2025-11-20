Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Lohnendes Ballard Power-Investment?
|
20.11.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor einem Jahr abgeworfen
Die Ballard Power-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Ballard Power-Aktie an diesem Tag bei 1,28 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ballard Power-Papier investiert hätte, befänden sich nun 78,125 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 222,66 USD, da sich der Wert eines Ballard Power-Papiers am 19.11.2025 auf 2,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 122,66 Prozent vermehrt.
Der Ballard Power-Wert an der Börse wurde auf 867,74 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ballard Power Inc.mehr Nachrichten
|
14.11.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
14.11.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Ballard Power-Aktie schwächer: Verluste verringert und Umsatz vergrößert (finanzen.at)
|
13.11.25