NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren Ballard Power-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurden Ballard Power-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Ballard Power-Aktie bei 6,10 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 163,934 Ballard Power-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 455,74 USD, da sich der Wert eines Ballard Power-Papiers am 26.11.2025 auf 2,78 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 54,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ballard Power belief sich zuletzt auf 812,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at