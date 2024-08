NASDAQ Composite Index-Wert BankFinancial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BankFinancial von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BankFinancial-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BankFinancial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10,27 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das BankFinancial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 97,371 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2024 gerechnet (11,40 USD), wäre das Investment nun 1 110,03 USD wert. Damit wäre die Investition um 11,00 Prozent gestiegen.

Alle BankFinancial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 143,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at