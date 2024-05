NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ceva von vor einem Jahr bedeutet

Am 29.04.2023 wurden Ceva-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Ceva-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,13 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 397,931 Ceva-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.04.2024 7 950,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,98 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -20,49 Prozent.

Der Marktwert von Ceva betrug jüngst 471,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at