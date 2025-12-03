NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in City-Aktien verdienen können.

Am 03.12.2015 wurde die City-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der City-Aktie betrug an diesem Tag 48,96 USD. Bei einem City-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 204,248 City-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 769,20 USD, da sich der Wert eines City-Anteils am 02.12.2025 auf 121,27 USD belief. Mit einer Performance von +147,69 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für City eine Börsenbewertung in Höhe von 1,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at