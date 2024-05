NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Cogent Communications Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications am 08.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 3,76 USD je Aktie vereinbart. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 5,62 Prozent gestiegen. 181,72 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 6,98 Prozent zugenommen.

Dividendenrendite im Blick

Der Cogent Communications-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 63,40 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2023 weist die Cogent Communications-Aktie eine Dividendenrendite von 4,94 Prozent auf. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 6,23 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Cogent Communications via NASDAQ 9,27 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 50,38 Prozent stärker zugenommen als der Cogent Communications-Kurs.

Dividendenaussichten von Cogent Communications

Für das Jahr 2024 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 3,93 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 6,19 Prozent hinzugewinnen.

Cogent Communications-Kerndaten

Cogent Communications ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 3,002 Mrd. USD. Das KGV von Cogent Communications beträgt aktuell 2,86. Im Jahr 2023 erzielte Cogent Communications einen Umsatz von 940,920 Mio.USD sowie ein EPS von 26,88 USD.

Redaktion finanzen.at