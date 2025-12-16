Cognex Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cognex von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde das Cognex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cognex-Aktie bei 78,67 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cognex-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,271 Cognex-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 44,24 USD, da sich der Wert einer Cognex-Aktie am 15.12.2025 auf 34,80 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 55,76 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Cognex belief sich zuletzt auf 6,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
