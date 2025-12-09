NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cognex-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cognex eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Cognex-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 48,33 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cognex-Papier investiert hätte, hätte er nun 206,911 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (38,42 USD), wäre die Investition nun 7 949,51 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 20,50 Prozent.

Cognex war somit zuletzt am Markt 6,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at