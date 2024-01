NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Columbia Banking System-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Columbia Banking System-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27,00 USD wert. Bei einem Columbia Banking System-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 370,370 Columbia Banking System-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.01.2024 9 237,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,94 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,63 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Columbia Banking System jüngst 5,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at