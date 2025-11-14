NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Commercial Vehicle Group-Aktie Investoren gebracht.

Die Commercial Vehicle Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Commercial Vehicle Group-Papier bei 3,67 USD. Bei einem Commercial Vehicle Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 272,480 Commercial Vehicle Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Commercial Vehicle Group-Papiers auf 1,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 425,07 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 57,49 Prozent.

Commercial Vehicle Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55,02 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at