Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Gewinne

Um 20:02 Uhr legt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,51 Prozent auf 23 426,03 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,613 Prozent fester bei 23 450,53 Punkten in den Handel, nach 23 307,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 362,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 23 476,50 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22 273,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22 788,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19 572,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,50 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 24 019,99 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Comtech Telecommunications (+ 10,75 Prozent auf 3,71 USD), Amtech Systems (+ 8,44 Prozent auf 13,23 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6,07 Prozent auf 0,47 USD), BlackBerry (+ 5,44 Prozent auf 3,98 USD) und Nissan Motor (+ 5,42 Prozent auf 2,63 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Infosys (-5,91 Prozent auf 19,03 USD), Americas Car-Mart (-4,57 Prozent auf 25,69 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4,35 Prozent auf 3,96 USD), Commercial Vehicle Group (-3,92 Prozent auf 1,47 USD) und Ceragon Networks (-3,74 Prozent auf 2,06 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 15 166 825 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,751 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Upbound Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,03 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at