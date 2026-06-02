NASDAQ Composite Index-Wert Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Computer Programs and Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Die Computer Programs and Systems-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23,75 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Computer Programs and Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 42,105 Computer Programs and Systems-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.06.2026 auf 25,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 093,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,31 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Computer Programs and Systems eine Marktkapitalisierung von 389,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at