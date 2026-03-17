NASDAQ Composite Index-Wert Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Computer Programs and Systems-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Computer Programs and Systems-Papier statt. Diesen Tag beendete das Computer Programs and Systems-Papier bei 28,10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 355,872 Computer Programs and Systems-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 259,79 USD, da sich der Wert eines Computer Programs and Systems-Anteils am 16.03.2026 auf 17,59 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 37,40 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Computer Programs and Systems betrug jüngst 264,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at