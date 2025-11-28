Comtech Telecommunications Aktie
WKN: 860733 / ISIN: US2058262096
28.11.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comtech Telecommunications-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die Comtech Telecommunications-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Comtech Telecommunications-Aktie betrug an diesem Tag 11,24 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 889,680 Comtech Telecommunications-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 695,73 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 73,04 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Comtech Telecommunications belief sich zuletzt auf 89,73 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
