Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Performance im Blick
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Consumer Portfolio Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Consumer Portfolio Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,05 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 246,914 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.12.2025 auf 9,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 271,60 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 127,16 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Consumer Portfolio Services belief sich zuletzt auf 203,68 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
