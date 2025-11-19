CRESUD Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel hätte eine Investition in CRESUD von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die CRESUD-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4,98 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 200,800 CRESUD-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 377,47 USD, da sich der Wert einer CRESUD-Aktie am 18.11.2025 auf 11,84 USD belief. Damit wäre die Investition 137,75 Prozent mehr wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
