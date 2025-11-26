CRESUD Aktie

WKN: 906164 / ISIN: US2264061068

Profitables CRESUD-Investment? 26.11.2025 16:04:10

NASDAQ Composite Index-Wert CRESUD-Aktie: So viel hätte eine Investition in CRESUD von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CRESUD-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem CRESUD-Papier statt. Zum Handelsende stand die CRESUD-Aktie an diesem Tag bei 3,79 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2 639,867 CRESUD-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2025 auf 11,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 015,28 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 30 015,28 USD, was einer positiven Performance von 200,15 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

