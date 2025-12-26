CSG Systems International Aktie
WKN: 899518 / ISIN: US1263491094
|CSG Systems International-Performance im Blick
|
26.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Wert CSG Systems International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CSG Systems International-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der CSG Systems International-Aktie via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 56,82 USD. Bei einem CSG Systems International-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 175,994 CSG Systems International-Aktien. Die gehaltenen CSG Systems International-Aktien wären am 24.12.2025 13 542,77 USD wert, da der Schlussstand 76,95 USD betrug. Damit wäre die Investition 35,43 Prozent mehr wert.
CSG Systems International wurde am Markt mit 2,20 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!