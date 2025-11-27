DXP Enterprises Aktie

DXP Enterprises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923451 / ISIN: US2333774071

Performance unter der Lupe 27.11.2025 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DXP Enterprises-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades DXP Enterprises-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 26,17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,821 DXP Enterprises-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DXP Enterprises-Papiers auf 94,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 359,84 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 259,84 Prozent angezogen.

Alle DXP Enterprises-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

