DXP Enterprises Aktie
WKN: 923451 / ISIN: US2333774071
|Performance unter der Lupe
|
27.11.2025 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades DXP Enterprises-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 26,17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,821 DXP Enterprises-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DXP Enterprises-Papiers auf 94,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 359,84 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 259,84 Prozent angezogen.
Alle DXP Enterprises-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DXP Enterprises Inc.mehr Nachrichten
|
27.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
13.11.25
|NASDAQ-Handel So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
13.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.11.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)