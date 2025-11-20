NASDAQ Composite Index-Papier DXP Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DXP Enterprises von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DXP Enterprises-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der DXP Enterprises-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 68,11 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das DXP Enterprises-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 146,821 DXP Enterprises-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2025 auf 86,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 672,15 USD wert. Mit einer Performance von +26,72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von DXP Enterprises belief sich zuletzt auf 1,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at