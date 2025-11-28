NASDAQ Composite Index-Wert ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ESCO Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ESCO Technologies gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ESCO Technologies-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 39,58 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ESCO Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,265 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 212,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 379,74 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 437,97 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von ESCO Technologies belief sich zuletzt auf 5,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at