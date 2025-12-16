EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
|EZCORP-Anlage unter der Lupe
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EZCORP von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die EZCORP-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die EZCORP-Anteile bei 8,44 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die EZCORP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,848 Anteilen. Die gehaltenen EZCORP-Papiere wären am 15.12.2025 243,25 USD wert, da der Schlussstand 20,53 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 143,25 Prozent angewachsen.
Insgesamt war EZCORP zuletzt 1,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Aktien in diesem Artikel
|EZCORP Inc.
|17,40
|-1,69%
