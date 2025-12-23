NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein F5 Networks-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das F5 Networks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das F5 Networks-Papier bei 141,01 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die F5 Networks-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,917 F5 Networks-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 466,78 USD, da sich der Wert einer F5 Networks-Aktie am 22.12.2025 auf 260,40 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 84,67 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete F5 Networks eine Marktkapitalisierung von 14,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at