Fastenal-Anlage im Blick 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fastenal eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Fastenal-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Fastenal-Papier bei 9,96 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Fastenal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,043 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 42,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 421,89 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 421,89 USD, was einer positiven Performance von 321,89 Prozent entspricht.

Insgesamt war Fastenal zuletzt 48,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Fastenal Co. 36,54 2,63% Fastenal Co.

