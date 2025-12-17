NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FormFactor von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FormFactor-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem FormFactor-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,87 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die FormFactor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,795 FormFactor-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.12.2025 auf 55,98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 276,04 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +27,60 Prozent.

FormFactor wurde am Markt mit 4,37 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at