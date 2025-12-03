NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FormFactor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in FormFactor-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der FormFactor-Aktie statt. Diesen Tag beendete die FormFactor-Aktie bei 41,87 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die FormFactor-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 238,834 FormFactor-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.12.2025 auf 56,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 384,28 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,84 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von FormFactor belief sich jüngst auf 4,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at