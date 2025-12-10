NASDAQ Composite Index-Wert FormFactor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FormFactor-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FormFactor-Aktie gebracht.

Am 10.12.2015 wurde das FormFactor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,80 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,364 FormFactor-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (58,28 USD), wäre das Investment nun 662,27 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 562,27 Prozent gleich.

Am Markt war FormFactor jüngst 4,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at