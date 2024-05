NASDAQ Composite Index-Wert FreightCar America-Aktie: So viel hätte eine Investition in FreightCar America von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in FreightCar America-Aktien gewesen.

Am 01.05.2014 wurde das FreightCar America-Papier via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das FreightCar America-Papier bei 25,49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das FreightCar America-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,923 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2024 gerechnet (3,49 USD), wäre das Investment nun 13,69 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 86,31 Prozent eingebüßt.

Am Markt war FreightCar America jüngst 65,31 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at