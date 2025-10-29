NASDAQ Composite Index-Wert Geospace Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Geospace Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Geospace Technologies-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Geospace Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,23 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1 912,046 Geospace Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 53 040,15 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Anteils am 28.10.2025 auf 27,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 430,40 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Geospace Technologies eine Marktkapitalisierung von 356,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at