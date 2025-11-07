Gilead Sciences Aktie
|Lukrativer Gilead Sciences-Einstieg?
|
07.11.2025 16:05:06
NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Gilead Sciences-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Gilead Sciences-Aktie 59,07 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Gilead Sciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,929 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 089,05 USD, da sich der Wert eines Gilead Sciences-Anteils am 06.11.2025 auf 123,40 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 108,90 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Gilead Sciences bezifferte sich zuletzt auf 152,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
