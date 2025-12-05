Gilead Sciences Aktie

Gilead Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

Lohnendes Gilead Sciences-Investment? 05.12.2025 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gilead Sciences von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Gilead Sciences eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Gilead Sciences-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Gilead Sciences-Anteile letztlich bei 61,56 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 162,443 Gilead Sciences-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.12.2025 auf 122,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 918,78 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 99,19 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Gilead Sciences betrug jüngst 154,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

