Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Frühe Anlage
|
14.11.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Gilead Sciences-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 102,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 97,494 Gilead Sciences-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2025 auf 125,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 206,30 USD wert. Mit einer Performance von +22,06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Gilead Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 152,89 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
