NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gilead Sciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Gilead Sciences-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Gilead Sciences-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89,76 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Gilead Sciences-Aktie investierten, hätten nun 1,114 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2025 139,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 124,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,25 Prozent gesteigert.

Gilead Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 158,47 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at