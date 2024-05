NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gilead Sciences-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Gilead Sciences-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Gilead Sciences-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 69,07 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Gilead Sciences-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,448 Gilead Sciences-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 67,86 USD gerechnet, wäre die Investition nun 98,25 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1,75 Prozent vermindert.

Alle Gilead Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 83,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at