NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heritage Financial von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren Heritage Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die Heritage Financial-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Heritage Financial-Aktie bei 30,85 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 32,415 Heritage Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (25,23 USD), wäre das Investment nun 817,83 USD wert. Das entspricht einem Minus von 18,22 Prozent.

Heritage Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 829,19 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at