NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein inTest-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen inTest-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 11.12.2015 wurden inTest-Anteile an der Börse AMEX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,71 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die inTest-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 695,418 inTest-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.12.2025 21 051,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,81 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 110,51 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von inTest betrug jüngst 96,06 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at