inTest Aktie

inTest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907551 / ISIN: US4611471008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 11.12.2025 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein inTest-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen inTest-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 11.12.2015 wurden inTest-Anteile an der Börse AMEX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,71 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die inTest-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 695,418 inTest-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.12.2025 21 051,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,81 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 110,51 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von inTest betrug jüngst 96,06 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu inTest Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu inTest Corp.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

inTest Corp. 6,70 1,52% inTest Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen