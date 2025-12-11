inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
|Frühes Investment
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein inTest-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 11.12.2015 wurden inTest-Anteile an der Börse AMEX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,71 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die inTest-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 695,418 inTest-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.12.2025 21 051,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,81 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 110,51 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von inTest betrug jüngst 96,06 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu inTest Corp.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein inTest-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.12.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zeigt sich fester (finanzen.at)
|
09.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
05.12.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu inTest Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|inTest Corp.
|6,70
|1,52%