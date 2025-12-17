Ionis Pharmaceuticals Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ionis Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ionis Pharmaceuticals-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Ionis Pharmaceuticals-Papier bei 58,20 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 171,821 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 465,64 USD, da sich der Wert eines Ionis Pharmaceuticals-Papiers am 16.12.2025 auf 78,37 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,66 Prozent.
Jüngst verzeichnete Ionis Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 12,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
