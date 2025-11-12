NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Ionis Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 49,25 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,030 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2025 auf 72,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,11 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +47,11 Prozent.

Der Börsenwert von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 11,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at