NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ionis Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Ionis Pharmaceuticals-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Ionis Pharmaceuticals-Papier bei 46,38 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,561 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.12.2025 1 700,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70,03 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 13,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at