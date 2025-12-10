Ionis Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004
|Rentabler Ionis Pharmaceuticals-Einstieg?
|
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Titel Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Ionis Pharmaceuticals-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Ionis Pharmaceuticals-Papier bei 46,38 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,561 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.12.2025 1 700,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70,03 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 13,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!