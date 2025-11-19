NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ionis Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ionis Pharmaceuticals-Investment gewesen.

Am 19.11.2015 wurden Ionis Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 61,77 USD. Bei einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,189 Ionis Pharmaceuticals-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 206,09 USD, da sich der Wert einer Ionis Pharmaceuticals-Aktie am 18.11.2025 auf 74,50 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 20,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ionis Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 11,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at