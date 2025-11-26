Ionis Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2ACMZ / ISIN: US4622221004
|Langfristige Investition
|
26.11.2025 16:04:10
NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ionis Pharmaceuticals-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,37 USD. Bei einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 282,725 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ionis Pharmaceuticals-Papiers auf 80,93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 880,97 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 128,81 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Ionis Pharmaceuticals betrug jüngst 12,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ionis Pharmaceuticals Incmehr Nachrichten
Analysen zu Ionis Pharmaceuticals Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ionis Pharmaceuticals Inc
|71,02
|0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.