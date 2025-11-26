NASDAQ Composite Index-Papier Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ionis Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Ionis Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ionis Pharmaceuticals-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,37 USD. Bei einem Ionis Pharmaceuticals-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 282,725 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ionis Pharmaceuticals-Papiers auf 80,93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 880,97 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 128,81 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Ionis Pharmaceuticals betrug jüngst 12,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at