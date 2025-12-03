NASDAQ Composite Index-Wert Ionis Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ionis Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Ionis Pharmaceuticals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Ionis Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Ionis Pharmaceuticals-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 40,32 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ionis Pharmaceuticals-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,480 Ionis Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 81,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 201,66 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 101,66 Prozent.

Ionis Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,30 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at