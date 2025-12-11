Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Hochrechnung
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Ligand Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 69,24 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 144,432 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 184,03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 26 579,86 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 165,80 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Ligand Pharmaceuticals einen Börsenwert von 3,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ligand Pharmaceuticals Incmehr Nachrichten
Analysen zu Ligand Pharmaceuticals Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ligand Pharmaceuticals Inc
|155,00
|0,00%