NASDAQ Composite Index-Wert Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ligand Pharmaceuticals-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Ligand Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 69,24 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 144,432 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 184,03 USD gerechnet, wäre die Investition nun 26 579,86 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 165,80 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Ligand Pharmaceuticals einen Börsenwert von 3,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at