NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Logitech-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Logitech-Papier statt. Zum Handelsende stand die Logitech-Aktie an diesem Tag bei 74,86 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Logitech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,336 Logitech-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.12.2025 118,89 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 89,00 CHF belief. Mit einer Performance von +18,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Logitech belief sich jüngst auf 13,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at