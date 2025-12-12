Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Marten Transport-Performance im Blick
|
12.12.2025 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marten Transport von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Marten Transport-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Marten Transport-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Marten Transport-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,212 Marten Transport-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.12.2025 gerechnet (11,79 USD), wäre die Investition nun 120,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20,40 Prozent.
Alle Marten Transport-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 940,01 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!