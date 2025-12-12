Marten Transport Aktie

Marten Transport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923455 / ISIN: US5730751089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marten Transport-Performance im Blick 12.12.2025 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marten Transport von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Marten Transport-Investment verdienen können.

Die Marten Transport-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Marten Transport-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Marten Transport-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,212 Marten Transport-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.12.2025 gerechnet (11,79 USD), wäre die Investition nun 120,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20,40 Prozent.

Alle Marten Transport-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 940,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Marten Transport Ltd.mehr Nachrichten