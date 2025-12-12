NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marten Transport von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Marten Transport-Investment verdienen können.

Die Marten Transport-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Marten Transport-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Marten Transport-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,212 Marten Transport-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.12.2025 gerechnet (11,79 USD), wäre die Investition nun 120,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20,40 Prozent.

Alle Marten Transport-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 940,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at