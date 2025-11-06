Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Lohnende Microchip Technology-Anlage?
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Microchip Technology-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Microchip Technology-Aktie bei 63,86 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Microchip Technology-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,659 Microchip Technology-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2025 auf 60,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 952,08 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 4,79 Prozent.
Der Marktwert von Microchip Technology betrug jüngst 32,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Microchip Technology Inc.
|Microchip Technology Inc.
|52,10
|1,01%
